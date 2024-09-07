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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin Siber Güvenlik Stratejisi belirlendi - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin Siber Güvenlik Stratejisi belirlendi

        Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki kararlı stratejik yaklaşımı çerçevesinde bugüne kadar 2013-2014, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarının hazırlandığı ve ilgili tüm paydaşlarla gerekli çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:24
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        Türkiye'nin Siber Güvenlik Stratejisi belirlendi
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        Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada oynadığı kilit rolün, siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline getirdiği belirtildi.

        Türkiye'nin, jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve teknoloji alanında özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiğine işaret edilen genelgede, "Türkiye, ulusal siber güvenliğin sağlanması için erken dönemde aldığı tedbirler, oluşturduğu ulusal siber güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu olarak bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline gelmiştir" ifadesi kullanıldı.

        Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki kararlı stratejik yaklaşımı çerçevesinde bugüne kadar 2013-2014, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarının hazırlandığı ve ilgili tüm paydaşlarla gerekli çalışmalar yürütüldüğü anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizin siber güvenlik alanındaki öncü konumunu ve bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla önümüzdeki dönemin hedef, strateji ve eylemlerini belirleyen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde hazırlanmıştır."

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