Türkiye'nin Siber Güvenlik Stratejisi belirlendi

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada oynadığı kilit rolün, siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline getirdiği belirtildi.

Türkiye'nin, jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve teknoloji alanında özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiğine işaret edilen genelgede, "Türkiye, ulusal siber güvenliğin sağlanması için erken dönemde aldığı tedbirler, oluşturduğu ulusal siber güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu olarak bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline gelmiştir" ifadesi kullanıldı.