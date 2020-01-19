AA

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, yurdun dört bir yanındaki çiftliklerde yetiştirilen balıkların satışından elde edilen gelirle 1 milyar dolar sınırını aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7 artışla 1 milyar 21 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yaptığını, 80 ülke pazarına girdiklerini söyledi.

İhracatta 296 milyon dolarla levreğin ilk sırada geldiğini, çipuranın 255 milyon dolar, alabalığın 104 milyon dolar, orkinosun ise 86 milyon dolarla en büyük payı aldığını belirten Kızıltan, dış satışların yüzde 60'ının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını dile getirdi.

Hollanda, İtalya, Rusya, Japonya ve Yunanistan'da Türk su ürünleri ihracatçılarının önemli başarılara imza attığını kaydeden Kızıltan, ihracatın daha da artırılması için Uzak Asya pazarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

HEDEF ÇİN PAZARI

Kızıltan, geçen yıl Çin pazarına da girdiklerini, burada hızlı bir büyüme öngördüklerini ifade etti.

Çin pazarına 20 milyon dolarlık ihracatla adım atacaklarını vurgulayan Kızıltan, "Orkinos ve Türk somonunu Çin'e adapte ettiğimiz zaman bu konuda tek pazar olan Japonya'nın yanına bu ülkeyi de ekleyeceğiz. Genel olarak su ürünlerinde de 2020'de 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sektörün ihracatta elde ettiği başarıya rağmen iç tüketimde istediği performansı yakalayamadığını Kızıltan, AB ülkelerinde 22-23 kilogram civarında seyreden yıllık su ürünleri tüketiminin Türkiye'de 5-6 kilogramda kaldığını sözlerine ekledi.

Kültür balıkçılığı üretim kapasitesini hızla artıran ve özellikle levrek-çipurada dünya pazarlarında elde ettiği başarıyla su ürünleri ihracatını 1 milyar doların üzerine taşıyan Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri ihraç ettiği ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKE RAKAM (MİLYON $) HOLLANDA 142 İTALYA 110 RUSYA 88 JAPONYA 87 YUNANİSTAN 71 BİRLEŞİK KRALLIK 65 İSPANYA 43 ABD 38 ÇİN 31 GÜNEY KORE 28