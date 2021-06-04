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Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak 785 bin 811 ton oldu. Üretimin yüzde 37,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,2'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 53,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 21,3 azaldı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 421 bin 411 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 arttı.

DENİZLERDE EN ÇOK HAMSİ AVLANDI

Avlanan deniz balıkları miktarı 291 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 171 bin 253 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile palamut-torik takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2020'de yüzde 12,9 arttı. Yetiştiriciliğin 293 bin 175 tonu denizlerde, 128 bin 236 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 127 bin 905 ton ile alabalık, denizlerde ise 148 bin 907 ton ile levrek ve 109 bin 749 ton ile çipura oldu.