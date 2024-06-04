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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2023'te yüzde 18,6 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2023'te yüzde 18,6 arttı

        Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 tona yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:42
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        Su ürünleri üretimi yüzde 18,6 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 artışla 1 milyon 7 bin 921 ton oldu. Üretimin yüzde 38,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,3'ünü aynı yolla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,3'ünü avcılıkla toplanan iç su ürünleri ve yüzde 55'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

        Su ürünleri avcılığı geçen yıl yüzde 35,5 arttı. Avcılık yoluyla yapılan üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,8 arttı.

        EN ÇOK HAMSİ AVLANDI

        Avlanan deniz balıkları miktarı 387 bin 115 ton oldu. Bu balıkların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 273 bin 915 tonla en yüksek miktarda avlanan balık olarak kayıtlara geçti. Hamsiyi 45 bin 764 tonla çaça, 17 bin 311 tonla sardalya takip etti.

        Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2023'te yüzde 7,6 arttı. Yetiştiriciliğin 399 bin 529 tonu denizlerde, 154 bin 333 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 154 bin 6 tonla alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 tonla levrek ve 154 bin 11 tonla çipura oldu.

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