Türkiye'nin Suriye'de eğittiği kadın polisler, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor

AA

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla terörden arındırılan bölgelerde yaşayan kadınlar, bölgenin kalkınması ve iç savaşın izlerinin silinmesi konusunda büyük rol oynuyor.

Başta sağlık, eğitim ve hizmet sektörü olmak üzere hayatın neredeyse tüm alanlarında büyük özveriyle çalışan kadınlar, terörden temizlenen bölgelerde güvenliğin ve huzurun sağlanmasında da yıllardır önemli görev üstleniyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından yerel emniyet teşkilatının önemli bir parçası olan kadın polisler, 2017'den bu yana erkek meslektaşıyla omuz omuza görev yapıyor.

Kadın polisler, Türkiye'nin destekleriyle 2-6 ay arası hızlandırılmış eğitimlerden geçti.

Halihazırda sayıları 1000 civarında olan kadın polisler Bab, Azez, Cerablus ve Afrin ilçelerinde asayiş, idari işler ve kontrol noktalarında görev alıyor.

Bölge halkı da sayıları gün geçtikçe artan kadın polislerinin varlığından çok memnun.

Esed rejiminin saldırılarında eşini ve çocuğunu kaybeden 35 yaşındaki Fatma Muhammed de Bab ilçesine 2 yıldır görev yapıyor.

Fatma AA muhabirine açıklamasında, "Humusluyum. 5 yıl boyunca Esed rejiminin ablukasında kaldık. Rejimin saldırısında eşimi ve oğlumu kaybettim. Humus'tan ülkenin kuzeyine geçtik. Tek başıma buraya göç ettim." dedi.

Yaptığı işten gurur duyduğunu belirten Fatma, "Kimsesizdim burada. Polis teşkilatına başvuru yaptıktan sonra eğitime katıldık. Mezun olduktan sonra kontrol noktaları kurduk, kadınların üst aramasını yapıyoruz ve idari işlerde de görev yapıyoruz." diye konuştu.