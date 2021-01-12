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Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı

Konya Ovası'nda kuraklığın ekim alanlarındaki bitki çıkışı ve gelişimini olumsuz etkilemesi üzerine bazı çiftçiler, tarlasını sulamaya başladı.

Türkiye'nin
AA

Konya Ovası'nda kuraklığın ekim alanlarındaki bitki çıkışı ve gelişimini olumsuz etkilemesi üzerine bazı çiftçiler, tarlasını sulamaya başladı.

Son 3 ayda, uzun yılların ortalamasının yarısı kadar yağış alan Türkiye'nin "tahıl ambarı" Konya'da, kışın da kurak gitmesi çiftçileri telaşlandırdı. Bazı çiftçiler, tarlasını suladı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, son yıllarda yağış azlığı ve rejimindeki değişikliğin, tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Konya Ovası'nın, yıllık ortalama yağışın en az görüldüğü yerlerden biri olduğuna işaret eden Soylu, "Ekim, kasım ve aralıkta düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının çok altında. Sulama imkanı olanlar, bu yıl 2-3 defa çıkış suyu vermek zorunda kaldı. Bu da maliyeti şimdiden artırdı. Bölgemizde, hububat çıkışlarında asıl sorun kıraç alanlarda." diye konuştu.

Soylu, düşen yağışların ise etkili olmadığına işaret ederek, "Ocak ayı içindeki yağış, sıkıntılı tarlaların kaderini belirleyecektir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması da hububat ekim alanlarını olumsuz etkiledi. Rekolte kaybı konusunda yorum yapmak zor. Mart başlarında ovanın durumu ortaya çıkacaktır." şeklinde görüş bildirdi.

- "İlk kez bu mevsimde sulama yapıyorum"

Çumra ilçesinde, tarlasında sulama malzemelerini seren çiftçilerden 23 yaşındaki Ali Gürbüz de bugüne kadar ocak ayında sulama yapmadıklarını anlattı.

Yağış azlığına bağlı hububatın toprak üstüne çıkamadığını ifade eden Gürbüz, "Normalde mart ayına kadar araziye çıkmazdık. İlk kez bu mevsimde sulama yapıyorum. Kıraç yerlerde de Allah yardımcımız olsun, durum sıkıntılı. İnşallah bu hafta yağışları bekliyoruz. Sulamaya 15 gün önce başladık." ifadelerini kullandı.

- "Tek umudumuz yağışlar"

Çiftçilerden Hayrettin Altun ise çiftçilerin sulama telaşında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aylarda hiç sulama yapmazdık. Şu an tarlaların yeşermesi için sulamaya başladık. Kıraç arazilerde durum ciddi. İlerisi için bir tahminde bulunmak zor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık. Sulama imkanı bulan komşularımız tarlalarda çalışıyor. Tek umudumuz yağışlar. Bu hafta yağış tahmini var. İnşallah beklediğimiz yağmur düşer."

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