Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı Somalili bakanlar tarafından karşılandı

AA

Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'ya yazdığı mektup, ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'a teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Mogadişu'da Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İse Awad, İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Sağlık Bakanı Fowziya Abikar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz tarafından karşılandığı belirtildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya yazdığı mektubun da ulaştırılmak üzere Büyükelçi Yılmaz'a teslim edildiği bildirildi.

Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, dün gece Türkiye'den Somali'ye hareket etmişti.