Türkiye'nin üç geleneksel mirası daha UNESCO adayı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine ulusal dosya olarak "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği"ni, çok uluslu dosyalar olarak ise "Sedef Kakma Sanatı" ile "İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi"ni sundu.

Böylece, Ahlat civarındaki taş ocaklarında volkanik taşların çıkarılması, işlenmesi, süslenmesi ve yapılar inşa edilmesine dayanan geleneksel ahlat taş işçiliği; ipek böceği kozalarının yumuşak, dayanaklı dokumalara dönüşümündeki geleneksel ustalık ve sedefin ahşap yüzey üzerine kakma yöntemiyle yerleştirilmesine dayanan sedef kakma sanatı, insanlığın ortak mirası olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye'nin kadim kültürel değerlerine ilişkin toplumsal farkındalığı arttıracak ve bu değerlerin uluslararası tanıtımını sağlayacak çalışmalara yenisini eklediklerini ifade etti.

- Türkiye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında

Öte yandan Bakanlık, UNESCO'ya geçen yıl sunulan ancak uygulanan kotalar nedeniyle değerlendirmeye alınamayan "Çay Kültürü", "Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği" ile "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı" unsurlarına ilişkin aday dosyalarını da revize ederek yeniden UNESCO'ya bildirdi.

İslami güzel yazı sanatı Hüsn-i Hat da bu yılın aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 16. Hükümetler Arası Komite Toplantısı'nda değerlendirmeye alınacak.

Bugüne kadar 20 kültürel değeri listelere alınan Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor.