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        Haberler Dünya Türkiye'nin Ukrayna Savaşı için barış teklifi G-20 gündeminde | Dış Haberler

        Türkiye'nin Ukrayna Savaşı için barış teklifi G-20 gündeminde

        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için çabalar sürüyor. Bu noktada Türkiye'den dikkat çeken bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi'nde Ukrayna için bir barış planı sunacağı belirtildi. Ankara'nın önerisinin Donbas'ta ateşkes ve NATO üyeliği tartışmasının ertelenmesi olacağı ifade edildi. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 18.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:29
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        Türkiye'nin Ukrayna Savaşı için barış teklifi G-20 gündeminde
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        Neredeyse 1000 gündür süren Ukrayna-Rusya savaşında, Batılı müttefikler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına çekmek için yeni stratejiler önermeye başladı.

        Ancak savaşın sona erdirilmesine yönelik en dikkat çeken teklif Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G-20 Zirvesi'nde Ukrayna için bir barış planı sunacağı belirtildi.

        Erdoğan'ın Teklifi: Ateşkes ve NATO Hedeflerinin Ertelenmesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planına göre, Ukrayna'nın NATO üyeliği tartışmaları en az 10 yıl ertelenecek ve doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesinde çatışmaların durması için demilitarize bir tampon bölge oluşturulacak. Türkiye'nin önerisi, bu bölgede uluslararası barış gücünün konuşlandırılmasını ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini içeriyor. Ukrayna’nın NATO üyeliğinden geçici olarak vazgeçmesine karşılık, Batılı müttefiklerden askeri yardım almayı sürdürmesi planlanıyor.

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        Ankara'daki yetkililer, bu planın Ukrayna için kabul edilmesinin zor olduğunu kabul ederken, mevcut koşullarda en gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor. Türkiye ayrıca, tartışmalı toprakların nihai statüsüne ilişkin müzakerelerin dondurulmasını ve önceliğin istikrarlı bir ateşkese verilmesini öneriyor.

        Batı, Ukrayna'ya Baskıyı Artırıyor

        ABD ve Avrupa’daki bazı ülkeler, Zelenskiy'nin Putin ile müzakerelere yaklaşmasını sağlamak için baskıyı artırıyor. Özellikle ABD, Joe Biden yönetiminin son G-20 Zirvesi’nde Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanma izni vermesiyle yeni bir denge kurmayı hedefliyor. Bu adımın, Zelenskiy’nin elini güçlendirmesi bekleniyor. Ancak bazı Avrupa ülkeleri, NATO üyeliği ve toprak kayıpları gibi hassas konularda Ukrayna’nın taviz vermesi gerektiği görüşünde.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz hafta Putin'i barış görüşmelerine çağırırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise doğru zaman geldiğinde Rus liderle yeniden iletişim kuracağını belirtti. Ancak Macron, Putin'in gerçek bir barış istemediğini ve savaşı yoğunlaştırmayı hedeflediğini açıkça dile getirdi.

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        Kuzey Kore Faktörü: Batı'nın Stratejisi Değişiyor

        Son dönemde Kuzey Kore askerlerinin Rusya saflarında savaşa katıldığına dair raporlar, çatışmayı daha da karmaşık hale getirdi. Kuzey Kore'nin Rusya'ya 100.000 kadar asker gönderebileceği öngörülürken, bu durum Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarını artırmasına neden oldu. Ancak bu yeni durum, savaşı dondurma yönündeki diplomatik çabaları da hızlandırdı.

        Kremlin ve Kiev'in Tutumu

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Donbas bölgesinde çatışmaların mevcut cephe hattında dondurulmasını içeren herhangi bir planın Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine saldırmasının savaşı yeni bir gerilim aşamasına taşıdığını vurguladı.

        Zelenskiy ise Batı'dan daha güçlü silah desteği talep ederek, Rusya'ya karşı avantaj kazanmayı ve Putin'i müzakereye zorlamayı hedefliyor. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğini geciktirme önerisi, Kiev için büyük bir taviz anlamına geliyor.

        Beklentiler

        Türkiye'nin önerisi, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Batı'da artan tereddütleri dikkate alarak şekillendirildi. Erdoğan, planının Zelenskiy tarafından kabul edilmesi halinde İstanbul'da barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı öneriyor. Ancak hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın taviz vermekte zorlanacağı bir dönemde bu planın hayata geçirilmesi kolay görünmüyor.

        G-20 Zirvesi'nde Türkiye'nin girişiminin nasıl bir karşılık bulacağı, savaşın geleceği açısından kritik önemde olacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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