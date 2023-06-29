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Türkiye'nin ürettiği yapay damar teknolojisine Avrupa Birliği onayı

INVAMED tarafından Türkiye'de AR-GE çalışmalarına 2016 yılında başlanan Atlas Stent, Avrupa Birliği (AB) onayı aldı

Türkiye'nin ürettiği yapay damar teknolojisine Avrupa Birliği onayı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1994’de ABD’de gerçekleştirilen uygulama ile tıp camiasına büyük umutlar veren ve dünyada sayılı ülkeler tarafından üretilen ürün, uluslararası medikal cihaz şirketi INVAMED tarafından da Türkiye'de üretildi ve artık CE işareti ile AB ülkelerinin tamamında kullanılıyor.

Açık veya kapalı anevrizmaların tedavisinde kullanılan bu stent greft ürünleri, özel tasarıma sahip bir stent materyali üzerine karbon teknolojisi kullanılarak tamamen biyouyumlu PTFE teflon kaplaması ile oluşturularak anevrizma ve damar yaralanmalarını tedavi ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, vasküler duvarın fonksiyonel bütünlüğünü korumak için tasarlanan Stent Greft'in, damar yaralanmalarının ve anevrizma tedavisini kolaylaştırarak, aterosklerozu önleyerek koruyucu bir etki gösterdiğini bildirdi.

Stent Greft sisteminin, damar rüptürasyonunun onarımını revaskülarizasyonu ile birleştiğinde, hem ikinci bir prosedüre olan ihtiyacını hem de ilgili ara aşamayı ortadan kaldırarak hekime eşsiz bir hibrit yaklaşım sunduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti: "Tansiyon ve diğer faktörler bu zayıf anevrizma bölgesinin balon gibi şişmesine ve sonunda genişleyip yırtılmasına neden olabilir. Stent Greft, arterle anevrizmanın üstüne ve altına sıkıca kapanır. Greft, zayıflamış arterden daha güçlüdür ve şişkinliği zorlamadan kanın içinden geçmesine izin verir. Ürünümüz, damardaki zayıf her noktayı güçlendirerek anevrizmanın patlamasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Stent Greft, karmaşık vasküler hastalıkların cerrahi ve endovasküler tedavi kombinasyonu yoluyla tek aşamalı tedavisine olanak tanır. Stent’in Politetrafloroetilen (PTFE) greft bölümü, damarın cerrahi olarak erişilemeyen kısmını tedavi eder. Nitinol strutlar implantın, güvenli fiksasyonunu, geometrik konfigürasyonunu sağlar ve damarın doğal ark eğriliği boyunca beliren anatomik açısına uyum sağlamasına izin verir. Anevrizma yırtılmamışsa ve anevrizmanın boyutu 5 santimetre veya daha büyükse endovasküler stent greftleme için uygundur."

Dinç, perkutan tedaviye uygun tasarlanan iletim sisteminin geleneksel cerrahiye göre daha az ağrı ve daha düşük komplikasyon riski özellikleri taşıdığını ve daha çabuk iyileşmeye olanak tanıdığını, ayrıca, Stent Greft'de bulunan çeşitli konumlarındaki radyoopak işaretleyicilerin, doğru konumlandırmayı sağlarken aynı zamanda implantın kanülasyonunu kolaylaştırdığını aktardı.

Raşit Dinç, Türkiye'nin en büyük tıbbi cihaz üreticisi INVAMED'in, endovasküler anevrizmalarının tedavisini ilerletmek için son teknoloji endovasküler implantlar geliştirmeyi amaçladığını ve bu alandaki klinik araştırmalara öncülük ettiğini ifade etti.

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