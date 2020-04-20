Türkiye'nin yardım eliyle ramazanın bereketi dünyayı saracak

AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye, ramazan ayında yardım kuruluşları eliyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insanın yüzünü güldürecek.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iftar sofraları kurulmayacak ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftariyelikler ve kumanyalar dağıtılacak.

- Türk Kızılay, 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştıracak

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştıracak.

Türkiye'de ramazan ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapacak olan Kızılay, hazırlanan 200 bin hijyen paketi ve 350 bin el dezenfektanıyla da 1 milyon 150 bin kişiye ulaşacak.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve AHBAP Derneği ile yapılan iş birliğiyle bağışlanan 60 bin gıda yardımını da 240 bin kişiye ulaştıracak olan Kızılay, hayırseverlerin zekat ve fitrelerini de 215 bin ihtiyaç sahibine 400'er lira nakit desteği ile gerçekleştirecek.

Türkiye'deki 20 aşevi ile şubelerinin hazırlayacağı yemekleri, ramazan ayı boyunca günlük 100 bin aileye servis edecek olan Kızılay ayrıca 400 bin çocuğa hediye paketi, 50 bin çocuğa 150'şer lira bayram haçlığı ve 50 bin ihtiyaç sahibine de bayramlık giysi yardımı yapacak.

Türkiye'de yabancılara yönelik verilen fonlarla 2 milyon 400 bin mağdura destek sağlayacak olan Kızılay, yurt dışında da 16 ülkede ramazan gıda yardımları organize edecek. Dağıtımı planlanan 80 bin 638 gıda yardımı, 500 bin kişiye ulaştırılacak.

- İHH yardımlarıyla 1 milyon kişiye ulaşacak

“Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’de ve kriz bölgelerinde çalışma yapacak ve ramazan boyunca 1 milyondan fazla kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki ve dünyadaki yetimler ile ailelerine destek olacak olan İHH, yetimlere bayramlık giysiler hediye edecek, kumanyalar dağıtacak, iftar sofraları kuracak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunacak. İHH’nın bütün bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda 1 milyon 162 kişi istifade edecek.

Ramazanda 70 bin kişiye hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarını ulaştıracak olan İHH, Türkiye’de ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine 210 bin 500 kumanya paketi dağıtacak.

Türkiye'nin 81 iline 60 tır ile gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıtacak olan İHH, 10 bin aileye de hijyen paketi verecek.

Yurt dışında 100 bin kişiye iftar verecek olan İHH, sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurmasını sağlayacak.

Vakfı, dünyanın dört bir yanında 50 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık kıyafet dağıtacak.

- Deniz Feneri 20 ülkede ramazan yardımı yapacak

Ramazanda yurt içi ile yurt dışında 20 ülkede 15 bin aileye gıda kolisi dağıtacak olan Deniz Feneri Derneği, 5 bin yetim çocuğa da 125'er liralık bayram harçlığı verecek.

Suriye’nin İdlib şehrinde 3 bin Suriyeli aileye gıda yardımı yapacak olan Deniz Feneri, her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn, Esenler Köyü ve Ehli Şam” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtacak.

Hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını ramazanda keserek ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak olan dernek, adak kurban için yurt içi 1200 lira, yurt dışı ise 720 lira fiyat belirledi.

- Yardımeli Derneği 4 milyonluk bütçe ayırdı

Yardımeli Derneği, ramazan yardımları için toplam 4 milyonluk bütçe ayırdığını duyurdu. Gıda, hijyen malzemesi ve sağlık gereçleri için bütçenin 2 milyonunu kullacak olan dernek, yetimlere bayramlık, harçlık ve hediyeler için de 700 bin lira ayırdı.

İftariyelik paket yemekler için 300 bin lira ayıran dernek, kardeş aile ve yetimlerin aylık ödemeleri için de 1 milyon liralık bağışta bulunacak.

Hediye Kur'an-ı Kerim dağıtacak olan dernek, ramazan ayı içerisinde gelecek olan zekat ve fitre bağışlarını da hak sahiplerine ulaştıracak.

- Sadakataşı Derneği: "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır"

Sadakataşı Derneği, "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede ramazan çalışmaları yapacak.

Türkiye’de 50 bin aileye gıda kumanyası ve marketlerden alışveriş yapabilecekleri 100'er liralık Sosyal Yardım Kartı, hijyen kolisi ve pide dağıtımı yapacak olan dernek ayrıca koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ailelere, işlerinden ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekât, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak.

Yurt dışında 70 bin aileye kumanya ulaştıracak olan dernek, kardeşlik sofralarını salgın tedbirleri nedeniyle kurmayacak, bunun yerine 10 bin kişinin evine iftarlık yemek kumanyası dağıtacak.

Zekât ve fitre dağıtımları da yapacak olan Sadakataşı, Türkiye, Yemen Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş’te yaşayan yetim ve şehit ailelerine öncelik verecek.

Dernek, kumanya bedelini 120 lira, hijyen kolisi bedelini 75 lira, bayramlık bedelini 150 lira, fitre bedelini 27 lira ve iftar bedelini 20 lira olarak belirledi.

- Beşir Derneği zekat ve fitreleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

"Gönül İftarları" projesi ile bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Beşir Derneği, 200 bin kişiye iftar yardımı, 50 bin kişiye kumanya yardımı, 50 bin kişiye fitre ve zekat yardımı, 15 bin kişiye de bayramlık yardımı ulaştıracak.

Ramazan ayı boyunca yağ, makarna, çay ve bakliyat gibi temel gıdalardan oluşan kumanya paketleri hazırlayarak binlerce aileye dağıtacak olan Beşir Derneği, zekat ve fitreleri, Türkiye ve mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Adak, şükür, akika ve nafile kurban bağışlarını da ramazan ayı içerisinde muhtaçlara ulaştıracak olan dernek, toplanan bayramlık bağışları ile yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğa bayramlık giysi hediye edecek.