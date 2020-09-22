Türkiye'nin yeni nesil assolisti: Efruze

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Türk Sanat Müziğini yeni nesile sevdirmek amacıyla, şarkı seçimleri ve stüdyo kayıt süreci ile birlikte titiz hazırlık çalışmaları bir yıl süren "Assolist" albümünde, Yeşilçam Sineması'na esin kaynağı olan hepimizin ezbere bildiği şarkılar, Türk Sanat Müziği seven herkesi, geçmişin güzel günlerine götürüyor.

Stüdyo çalışması beş günde, eski bir yöntem olan "hücum kayıt" sistemiyle canlı olarak kaydedilen 11 şarkılık albümde, "Gözleri Aşka Gülen", "Gizli Aşk Bu", "İçin İçin Yanıyor", "Şu Güzeller Güzeli", "Kalbe Dolan O İlk Bakış", "İnleyen Nağmeler", "Ankara Rüzgârı", "Fikrimin İnce Gülü", "Ay Beyaz Deniz Mavi", "Üsküdar'a Gider iken" ve "Beyoğlu'nda Gezersin" olmak üzere Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri yer alıyor.

"Büyüklerimizin dinlediği tertemiz, sade, estetik dolu yorumlar şimdi yerini ağdalı, notaların birbirine karıştığı yorumlara bıraktı. Ben Assolist albümünde sade ve tertemiz bir yorum sunmaya çalıştım" diyen Efruze, "Gözleri Aşka Gülen" ve "Kalbe Dolan O İlk Bakış" şarkılarının ruhunu çektiği dönem klipleriyle yaşatırken, albümün fotoğraf çekimlerinde de 1950 ve 60'lı yılların sahne kadınını yansıtıyor.