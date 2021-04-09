Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu resmen hizmete başladı

AA

Başkent Belgrad'da bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanlığında bu vesileyle düzenlenen törene, Başkonsolos Başar Başol, Sırbistan Dışişeri Bakan Yardımcısı Vera Vukicevic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy katıldı.

Tören kapsamında, Vukicevic’den buyrultu belgesini alan Başol, görevine resmen başladı.

Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılacağı, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı ortak basın toplantısında duyurulmuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yeni Pazar’da kurulan ilk diplomatik temsilcilik olan Başkonsolosluğun, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk köprüsü olarak görülen Yeni Pazar ve bölge halkına ekonomik, kültürel ve siyasi olarak hizmet götürmeyi hedeflediği bildirildi.

Sırbistan makamları, Şubat 2021'de Türkiye'den sonra Bosna Hersek'e de Yeni Pazar'da başkonsolosluk açma izni vermişti.

- Başkonsolos Başar Başol'un öz geçmişi

Başol, 2007 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yan dal çalışmalarını tamamladı.

2007-2008 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığında uzman yardımcısı olarak görev yapan Başol, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığında Balkanlar Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip oldu.

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Başkanlığında yedek subay olarak tamamladığı askerlik görevini takiben Karakas Büyükelçiliğinde İkinci Katip, Kişinev Büyükelçiliğinde Başkatip olarak çalıştı.

Başol, 2015-2016 yıllarında İspanya Dışişleri Bakanlığına bağlı Escuela Diplomática’da Madrid Complutense Üniversitesiyle ortak yürütülen “Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler” yüksek lisans programını tamamladı.

2016-2018 yıllarında Bakan Özel Kalem Müdürlüğünde Şube Müdürü, 2018-2021 yıllarında Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapan Başol, Yeni Pazar Başkonsolosu olarak atandı.

Başkonsolos Başol İngilizce, İspanyolca ve Rusça biliyor.