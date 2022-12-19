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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2.7 arttı

Türkiye'nin ekim sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 296.1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 545.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ekimde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2.7 artarken, yükümlülükleri ise yüzde 0.4 oranında yükseldi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,7 artışla 296,1 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 0,4 yükselişle 545,9 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ekimde eksi 249,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 255,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ekimde 2021 sonuna göre yüzde 2,1 artışla 113,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,0 artarak 122,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,1 yükselerek 52,6 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ekimde 2021 sonuna göre yüzde 1,2 azalışla 139,9 milyar dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 86.8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Portföy yatırımları, ekimde 2021 sonuna göre yüzde 10,1 azalarak 86,8 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 13,6 artışla 20,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,9 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9 gerileyerek 41,3 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ekimde 2021 sonuna göre yüzde 4,5 artarak 319,1 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 12,9 artarak 39,3 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 27,2 yükselerek 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,6 azalarak 59,3 milyar dolara düşerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,8 artarak 98,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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