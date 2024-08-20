Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 6 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Haziran 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 2,7 artışla 341,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,1 artışla 670,2 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, haziranda eksi 328,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri haziran itibarıyla 6 yılın zirvesine ulaştı.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi haziranda 2023 sonuna göre yüzde 1,4 artışla 142,9 milyar dolar, diğer yatırımlar da yüzde 2,4 artışla 127,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 artışla 51,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeriyle döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 23,6 artışla 188 milyar dolara yükseldi.