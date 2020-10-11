Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerde alınan Kovid-19 önlemlerini anlattı

AA

Cin, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında noterliklerdeki uygulamaların detaylarını anlattı.

Noterlerin Türkiye'nin her tarafında kamu hizmeti sunan bir meslek kuruluşu olduğuna işaret eden Cin, ülke genelinde 2 bin 200 noktada hizmet verdiklerini söyledi.

Cin, mart ayından itibaren Adalet ve Sağlık bakanlıklarının direktifleri doğrultusunda çok ciddi tedbirler aldıklarına işaret ederek, "Noterliklerimizde dezenfektan, eldiven, maske ve ateş ölçerler kullanıyoruz. Noterler Birliği olarak bunları seri şekilde noterlerimize dağıttık. Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Daha önce hayata geçirilen "nöbetçi noterlik" ve "tek-çift" uygulamasının sona erdirildiğini hatırlatan Cin, Adalet Bakanlığının direktifleri doğrultusunda bütün noterliklerin normal mesaiye geçtiğini aktardı.

- "Bazı noter ve personelimiz de Kovid-19 oldu"

Cin, bazı noterler ve personelin de Kovid-19'a yakalandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ciddi sorun yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Tabii ki bazı noterlerimiz Kovid-19 virüsü kaptı ancak tedavilerini oldular. Aynı şekilde personelimizden de zaman zaman bu şekilde virüs kapan oldu. Onlarla ilgili de gerek karantina uygulaması gerekse diğer tedbirleri almak suretiyle hem diğer noterlik çalışanlarımızın hem de kamu sağlığının olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık. Bu şekilde de devam ediyoruz."

Kovid-19 ile mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı kişilerin toplumdan izole edilmesi açısından büyük önem taşıyan, paylaşanın risk taşıyıp taşımadığının öğrenilmesini sağlayan HES kodu uygulamasını noterlerde de uygulamaya başladıklarını bildiren Cin, "HES kodu konusunda Sağlık Bakanlığımızın ve İl Hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar var. Bu kararlara biz de noterler olarak titizlikle uyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cin, noterlerin haziran ayından itibaren normal çalışma seyrine döndüğünü belirterek, "Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ve onların görüş ve düzenlemeleri doğrultusunda Noterler Birliği ve noterler olarak tedbirler almaya devam edeceğiz. Bir yandan kamu hizmeti olan noterlik hizmetini aksatmamak bir yandan da hem personelimiz hem noterlerimiz hem de kamu sağlığının olumsuz etkilenmemesi için her türlü uygulamaya devam edeceğiz." dedi.