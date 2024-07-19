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        Haberler Magazin Türkiye Olimpiyat Milli Takımı, Vakko imzalı kıyafetlerle Paris Olimpiyatları'nda boy gösterecek

        Türkiye Olimpiyat Milli Takımı, Vakko imzalı kıyafetlerle Paris Olimpiyatları'nda boy gösterecek

        Tokyo 2020'nin ardından yeniden Team Türkiye sporcularının seyahat ve seremoni kıyafetlerini tasarlayan Vakko, Paris 2024 için hazırlanan özel koleksiyonda; sporun dinamik ruhunu, Türk bayrağı ve ev sahibi şehir Paris'ten aldığı ilhamla buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:52
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        Vakko Tasarım Ekibi tarafından sporcularımızın her aşamada şampiyon gibi görünmeleri ve hissetmeleri hedeflenerek büyük bir özenle tasarlanan Team Türkiye koleksiyonu, tüm sporcuların farklı vücut kompozisyonlarına sahip olmaları gözetilerek, hepsinin ayrı ayrı ölçüleri alındıktan sonra Vakko Özel Dikim terzileri tarafından büyük bir titizlikle hayata geçirildi.

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        Seyahat ve seremoni kıyafetlerini kapsayan iki farklı kategoriden oluşan Paris 2024 Team Türkiye koleksiyonunda; her iki kategoride, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan farklı takımlar yer alıyor. Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu tasarımlara barışın simgesi gökyüzü mavisi eşlik ederken, koleksiyonda dikkat çeken dikey ve yatay çizgiler ise, tasarımlara dinamik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, sporcularımızın madalya yolundaki başarılarının da sürekliliğini simgeliyor.

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        Yüksek konfor odaklı bir yaklaşımla tasarlanan seyahat koleksiyonunda, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan birer set yer alıyor. Gökyüzü mavisinin hâkim olduğu seyahat koleksiyonu, kırmızı ve beyaz şeritleriyle sporun enerjisini yansıtıyor.

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        Açılış ve kapanış seremonilerine özel olarak yine kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında tasarlanan kıyafetler, kadın ve erkek sporcular için ikişer özel dikim setten oluşuyor. Kadın sporcuların seremoni kıyafetlerinde ceket-pantolon takımın yanı sıra ayrıca triko ceket ve pileli etekten oluşan bir takım yer alıyor. Erkek sporcular ise kırmızı-beyaz çizgili ve kırmızı biyelerle çevrelenen mavi-beyaz çizgili ceketleri ile Team Türkiye şıklığınısergiliyor.

        Seyahat ve seremoni kıyafetlerinin sol üst kısmına işlenen Türk bayrağı ve renkli halkalardan oluşan özel nakışlar ise, ev sahibi ülke Fransa ve diğer tüm katılımcı ülkelere dostluk, barış ve sevgi mesajı niteliğinde. Ayakkabı, çanta ve kasketlerle tamamlanan Team Türkiye koleksiyonu, her ayrıntısında sporun enerjisi ve heyecanını taşıyor.

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        Cumhuriyet tarihinde resmi olarak ilk kez katıldığımız Paris 1924'ten tam 100 yıl sonra, tüm kalpler sporun heyecanı ile yeniden Paris'te atarken, 21 farklı branşta yarışacak 176 milli sporcumuz, Türkiye'de 90 yıldır moda ve lüksün sembolü Vakko tarafından tasarlanan Team Türkiye kıyafetleriyle ülkemizi temsil edecek. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçen bu özel projeyle; dünyanın en büyük spor organizasyonunda ülkemiz adına yarışacak Team Türkiye sporcularının şıklığına bir kez daha imza atmış olmaktan büyük gurur duyuyor; tüm branşlarda müsabakalara katılan sporcularımıza Paris’te başarılar diliyoruz.

        #Vakko
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