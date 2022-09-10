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Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Direktörü Emre Yıldız, Türkiye'nin dünya oyun pazarı 2022 yılı ilk çeyreğinde 330 milyon dolarlık ticari hacim yakalayarak, Avrupa'da en yüksek yatırım değerlemesine ulaşan ülke olduğunu belirtti.

Yıldız, kurumlarında düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşmasında, Türkiye'nin global oyun sektöründe adından söz ettiren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki 2021 yılı pazar payının 265 milyon dolar olduğunu ifade eden Yıldız, global oyun pazarında adlarından söz ettirdikleri kadar pazar payını arttıramadıklarını kaydetti.

Dünya oyun sektöründe yüzde 1'lik paya sahip olduklarını dile getiren Yıldız, "Pazar payımız giderek artıyor. Daha iyi olacağız. Bunun en güzel göstergesi, 2022 yılının ilk çeyrek verisiyle açıklanmış oldu. Bu alanda yapılan yatırımlarla Türkiye, 330 milyon dolarlık bir ticari hacim yakaladı. Burada kendi rekorunu kırdı. Bu anlamda Türkiye sadece kendi rekorunu kırmadı aynı zamanda Avrupa içinde en yüksek yatırım değerlemesine ulaşan ve gerçekleşen yatırımda da Avrupa'nın lideri oldu. Bize oyunda en yakın İngiltere pazarı var, onlarda bizim yüzde 50'mizden daha az yatırım gerçekleşti. Bu rakamlar bizim için sevindirici" dedi.

'YENİ 'UNICORN'LAR GELECEK'

Yıldız, oyun sektörünün diğer sektörlere katkı sağladığını aktararak, oyun sektöründe yazılım, tasarım, senarist, publisher ve ses sanatçıları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk unicornunun Peak Games'in oyun sektöründen çıktığını belirten Yıldız, "Peak Games, unicorn olup exit yaptıktan sonra sadece Peak Games'ten 65 tane yeni start-up doğdu. Bunların sadece 28'i oyun ekosisteminde, onun dışındaki firmaların tamamı Türkiyedeki start-up ekosistemine dahil oldu. Dolayısıyla oyun sektöründeki başarı diğer start-up ekosistemimizde de bir katalizör etkisi yaratıyor. 3 tane oyun 'unircorn'umuz var. Dahaları da gelecek. Türk gençlerinin oyun ekosistemindeki başarısı engellenemez bir durumda ve bu gün geçtikçe yükselerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.