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Türkiye, 2020 yılında Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu

Türkiye, geçen yıl Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu. 2020 yılında 305 adet şirket kurarak ilk sırada yer alan Türkiye'yi 265 şirketle Rusya takip etti.

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu
AA

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2020 yılında Özbekistan’da 305 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

İstatistik verilere göre, geçen yıl 1.715 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçtiği Özbekistan’da, en çok işletme kuran ülkeler arasında Türkiye’nin ardından 265 şirket ile Rusya ikinci, 147 şirket ile Çin üçüncü oldu.

Bu dönemde ülkede Kazakistan sermayesiyle 110, Güney Kore sermayesiyle 77 şirket kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerine yatırımda bulundu.

1 Ocak 2021 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı ise 11 bin 781’e ulaştı.

2019’da ülkede yabancı sermayeli 3 bin 330 işletme kurulmuştu.

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