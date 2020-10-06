A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

26. RANDEVU

Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

EURO 2008

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki Euro 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.

SON MAÇI ALMANYA 3-1 KAZANDI

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı.

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan maçtan Almanya, Mario Gomez, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Hakan Balta attı.

A Milli Futbol Takımı'nın Batı, Doğu ve birleştikten sonraki Almanya ile oynadığı resmi ve özel maçlar şöyle:

- Batı Almanya

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

17.06.1951 Berlin Özel 2 - 1

21.11.1951 İstanbul Özel 0 - 2

17.06.1954 Bern Dünya Kupası Finalleri 1 - 4

23.06.1954 Zürih Dünya Kupası Finalleri 2 - 7

28.09.1963 Frankfurt Özel 0 - 3

12.10.1966 Ankara Özel 0 - 2

17.10.1970 Köln Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 1

25.04.1971 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3

20.12.1975 İstanbul Özel 0 - 5

01.04.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 0

22.12.1979 Gelsenkirchen Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 2

23.04.1983 İzmir Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3

26.10.1983 Berlin Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 5

- Doğu Almanya

17.11.1976 Dresden Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 1

16.11.1977 İzmir Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 2

29.06.1987 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 3 - 1

30.11.1988 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu 3 - 1

12.04.1989 Magdeburg Dünya Kupası Eleme Grubu 2 - 0

- Almanya

30.05.1992 Gelsenkirchen Özel 0 - 1

10.10.1998 Bursa Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 0

09.10.1999 Münih Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 0

08.10.2005 İstanbul Özel 2 - 1

25.06.2008 Basel Avrupa Şampiyonası Yarı Finali 2 - 3

08.10.2010 Berlin Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3

07.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.