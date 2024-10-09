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        Haberler Dünya Türkiye, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı | Dış Haberler

        Türkiye, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarının şiddetle kınandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:24
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        Pakistan'daki terör saldırılarına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

        Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadele konusunda desteklemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna 7 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmişti.

        Belucistan eyaletinde faaliyet yürüten ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgütün üstlendiği saldırıda yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        Ayrıca, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ilçesinde, 5 Ekim'de, Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirmişti.

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