Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 yılına adeta damga vuran ve üst üste iki büyük turnuvada mutlu sona ulaşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için mücadele ediyor. Grubunda oynadığı ilk iki maçı set vermeden kazanmayı başaran Filenin Sultanları, bu kez Peru karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Peru voleybol maçı hakkında bilgiler...
Türkiye Peru voleybol milli maçı için artık geri sayım başlamış durumda. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda arka arkaya şampiyonluk ipini göğüsleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız şimdi, 2024 Paris Olimpiyatları için yola çıkıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Paris yolundaki 3. sınavı olan Peru maçına dair detaylar...
FİLENİN SULTANLARI PERU MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında Peru ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 19 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)
2- Japonya / 8 Puan (2 maç)
3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)
4- Belçika / 3 Puan (2 maç)
5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)
6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)
7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)
8- Peru / 0 Puan (1 maç)