2023 Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Hong Kong’ta devam eden turnuvaya ilk karşılaşmasında Hollanda’yı 3-0 ile geçen millilerimiz çıktığı beş maçın dördünü kazandı. İşte, merakla beklenen Türkiye Polonya voleybol maçının başlama saati ve yayıncı kanalı…