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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Filenin Sultanları bugün ikinci haftanın ikinci maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Antalya’da başlayıp Hong Kong’ta devam eden Milletler Ligi’nde heyecan dorukta. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Polonya karşısında

    2023 Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Hong Kong’ta devam eden turnuvaya ilk karşılaşmasında Hollanda’yı 3-0 ile geçen millilerimiz çıktığı beş maçın dördünü kazandı. İşte, merakla beklenen Türkiye Polonya voleybol maçının başlama saati ve yayıncı kanalı…
  • Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Polonya karşısında

    TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Polonya voleybol maçı bugün saat 12.00’de başlayacak.

    Tekrarı bugün saat 18.15 ve 23.20’de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
  • Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Polonya karşısında

    TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Polonya voleybol maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Polonya karşısında

    FİLENİN SULTANLARI KADROSU

    Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

    Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
  • Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Polonya karşısında

    Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

    Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

    Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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