Türkiye Polonya milli voleybol maçı için nefesler tutuldu. 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 5. ve son maçında güçlü Doğu Avrupa ekibi Polonya karşısına çıkıyor. İşte, voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye Polonya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler...