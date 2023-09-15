Türkiye Porto Riko voleybol maçı günü ve saati belli oldu! İşte Filenin Sultanları'nın maç programı!
Türkiye, Paris Olimpiyatlarının eleme maçları için Japonya'ya gitti. Takımın ilk maçı Porto Riko ile olacak. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın ilk maçı 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile olacak. Konuyla ilgili merak edilen: "Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
TÜRKİYE PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 07.00'de oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI
16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan