Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformu'nun tanışma toplantısı yapıldı - Futbol Haberleri

        Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformu'nun tanışma toplantısı yapıldı

        Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformunun tanışma toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kritik zirve
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilköy'deki bir otelde yapılan toplantıya Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bazı Süper Lig takımlarının yöneticileri katıldı. Ayrıca alt lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.

        Ecmel Faik Sarıalioğlu, toplantıya gelen başkanlara teşekkür ederek, "Konumuz Türkiye Futbol Federasyonunun erken seçimi. Yaptığımız bir imza kampanyası var. Ben seçimin yapılacağına inanmıyorum ama yine de bu konuyu konuşacağız. Gelecek başkana Türk futbolundaki eksikleri göstermek istiyoruz. Bu platformda da eksiklikleri tartışacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türk futbolundaki sorunlarla ilgili sunum yaptı.

        Toplantıda ayrıca Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da konuşma yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı