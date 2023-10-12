TÜRKİYE PUAN DURUMU: EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı, hangi sırada? - Futbol Haberleri

TÜRKİYE PUAN DURUMU: EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı, hangi sırada? - Futbol Haberleri

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, A Milli Takım EURO 2024 D grubu kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, konuya dair bilgiler...