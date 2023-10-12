EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri D Grubunda Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile mücadele ediyor. Türkiye grupta bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi gözler "EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2024 EURO Elemeleri D Grubu A Milli Takım puan durumu ve Türkiye sıralaması...
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, A Milli Takım EURO 2024 D grubu kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, konuya dair bilgiler...
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1.HIRVATİSTAN: 10
2.TÜRKİYE: 10
3.ERMENİSTAN: 7
4.GALLER: 7
5.LETONYA: 0
TÜRKİYE EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ
12 Ekim 2023
21:45 Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
21:45 Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
22:45 Galler-Türkiye
TÜRKİYE EURO 2024'E NASIL GİDER?
Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.