Türkiye, RACVIAC 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak 51'inci RACVIAC- Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu toplantısı İstanbul'da yapılacak. RACVIAC, Bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve işbirliğine zemin oluşturmak ve bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:52 facebook

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