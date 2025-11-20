Habertürk
        Haberler Spor Diğer Türkiye, Riyad'da günü 10 madalyayla tamamladı - Diğer Haberleri

        Türkiye, Riyad'da günü 10 madalyayla tamamladı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 23:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:47
        Türkiye, Riyad'da günü 10 madalyayla tamamladı!
        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugünü 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı.

        Oyunların 17'nci gününde milli sporcular, güreş, atletizm, eskrim ve ju jitsu branşlarında mücadele etti.

        Türkiye, güreşte 1 bronz, atletizmde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, eskrimde de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

        Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 71 altın, 44 gümüş ve 35 bronz olmak üzere 150 madalyayla birinci sıradaki yerini korudu.

        Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 33 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 24 altın, 19 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 73 madalyayla İran yer aldı.

