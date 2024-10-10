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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye Rojin'i arıyor! | Son dakika haberleri

        Türkiye Rojin'i arıyor!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Türkiye'nin 13 gündür aradığı "Kayıp Rojin"in izini sürmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:49
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        Türkiye Rojin'i arıyor!
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        Van’da bugün sıcak gelişmeler yaşandı. 27 Eylül’den beri haber alınamayan Rojin’e ait olduğu iddia edilen bir başörtüsü Van Gölü kıyısına vurdu. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bu görüntüleri son dakika gelişmesi olarak yayınladı.

        İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

        Kısa süre sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından açıklama yaparak haberi doğruladı. Ali Yerlikaya şu sözleri kullandı: “Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.” Şimdi gözler Rojin’den gelecek habere kilitlendi.

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