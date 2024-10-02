Türkiye Rojin'i arıyor! Rojin 5 gündür kayıp!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin yakından takip ettiği “Kayıp Rojin” konusunun izini sürüyor.

Kişisel eşyaları Van Gölü sahilinde bulunan ve en son güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada oturan Rojin’den 5 gündür haber alınamıyor. Esrarengiz olay hala araştırılıyor.

VAN GÖLÜ’NDE ESRARENGİZ OLAY!

Türkiye’nin gözü kulağı şu anda Van’da. Van’a üniversite eğitimi görmek için giden Rojin kaybolduğu gün çakıl taşı toplamak için yurdundan Van Gölü sahiline gidiyor, bir daha da kendisinden haber alınamıyor.