Türkiye Romanlar Konfederasyonu iki yılda 3 bin Roman vatandaşı umreye gönderdi

AA

2018'de hayata geçirilen proje çerçevesinde pilot bölge seçilen Kocaeli başta olmak üzere, ülke genelinde 27 ilden yaklaşık 3 bin Roman vatandaş umre için kutsal topraklara gitti.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanlar için çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" projesi ile de toplam 3 bin kişiyi umreye gönderdiklerini söyledi.

Roman vatandaşlarından "Bizi de umreye götürün" yönünde yoğun talepler aldıklarını, yaptıkları istişarelerde bu istekleri yerine getirmek için 2018 yılında proje başlattıklarını anlatan Çokyaşar, projeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun ve devletin destekleriyle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Çokyaşar, şunları kaydetti:

"Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda projemiz, bizim en vizyoner projelerimizden biri. Romanlar, manevi değerlere önem veren insanlardır. Roman vatandaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve onların toplumla olan diyaloğunu daha da artırmak gayretindeyiz. Bizler Müslüman'ız. Bütün Müslümanlar gibi dini inançlarımızın gereğini yerine getiririz. Umreye, hacca gideriz. Bu projemiz, topluma güzel ve çok anlamlı bir mesaj vermek anlamında çok olumlu katkılar sağladı."

Çokyaşar, konfederasyon olarak umreye giden vatandaşların masraflarının yarısını karşıladıklarını, hiç imkanı olmayanları ise umreye ücretsiz gönderdiklerini söyledi.

-"Pandemi nedeniyle gidemeyen son iki kafilemizi Ocak 2021'de göndereceğiz"

Proje kapsamında 1000 kişiyi kutsal topraklara göndermeyi hedeflediklerini ancak taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sayının 3 bin kişiyi bulduğunu dile getiren Çokyaşar, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki kafilemizi umreye gönderemedik. Pandemi nedeniyle gidemeyen bu iki kafilemizi Ocak 2021'de umreye göndermeyi planlıyoruz. Gitmek istemeyenlere de paralarını bu kasım ayı sonundan itibaren iade edeceğiz." diye konuştu.

Çokyaşar, hedefin çok üzerinde taleple karşılaşmaları nedeniyle konfederasyon olarak maddi açıdan zorlandıklarını, yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.