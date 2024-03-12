Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.151,45 %0,21
        DOLAR 32,0450 %0,05
        EURO 35,0790 %0,13
        ALTIN 2.242,02 %-0,22
        FAİZ 48,13 %-0,56
        GÜMÜŞ GRAM 25,17 %-0,11
        BITCOIN 71.762,00 %-0,49
        GBP/TRY 41,0068 %-0,21
        EUR/USD 1,0933 %0,07
        BRENT 82,88 %0,81
        ÇEYREK ALTIN 3.665,70 %-0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen doğalgaz boru hattı projesinde çalışmalar sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen doğalgaz boru hattı projesinde çalışmalar sürüyor

        Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında 2023'te yer teslimi yapılan projenin çalışmaları geçtiğimiz Haziran ayında başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen projede çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini kazanan, ardından Romanya’nın kamu şirketi SNTGN Transgaz'ın yer teslimi ile Haziran 2023'te çalışmalara başlayan Kalyon Holding, projedeki 9 aydaki ilerlemesi ile Romanya'nın takdirini kazandı.

        "TÜRKLER ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR"

        Kalyon Holding’in yapımında görev aldığı, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi’ni yerinde inceleyen ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu’yu ziyaret eden SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian, “Romanya’da her şey kusursuz ilerliyor. Gaz taşıma boru hatları geliştirilmesinde Türkler çok önemli işler yapıyor. Türkiye enerji konusunda da bölgenin bir hub’ı haline geldi. Kalyon Holding, ekipman olarak, profesyonellik olarak ve ekip olarak dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Murathan Bey'i bunun için tebrik ediyorum. Bu tesiste de gördüğüm tabloya bakılırsa da her şey mükemmel bir şekilde yapılmış” dedi.

        REKLAM

        "ROMANYA'DA KRİTİK ALT YAPI PROJELERİNE DAHİL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Romanya’nın Kalyon İnşaat için operasyonlarını büyüteceği bir lokasyon haline geldiğini belirten Murathan Kalyoncu ise, “Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak Podişor ihalesini kazandık. Bu bizim ve ülkemiz için gurur verici. Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Başkan Sterian ile yaklaşık 1 senedir yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda boruların kaynaklamasını yapıyoruz.

        Halihazırda Romanya'da bin 200 kişi istihdam ediyoruz, projemiz boyunca ve bu sayı her gün katlanarak artacaktır” diye konuştu.

        Murathan Kalyoncu, memleketimizin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Ancak biz öyle bir noktaya geldik ki artık kalıplarımıza sığamadığımız, kendimizi yurt dışında, Türklüğümüzü gösterdiğimiz çerçevede çalışmak istedik. Bunun ilk adımlarından bir tanesini de Romanya'da yaptık” dedi.

        PODİŞOR DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİNİN DETAYLARI

        • Proje, Romanya’nın Karadeniz’de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını kapsıyor. Proje Avrupa Birliği’nin (AB) ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından önem taşıyor.
        • Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor
        • Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)
        • Proje kapsamında, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.
        • Boru hattının, inşaat faaliyetlerinin 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
        • Projede yaklaşık bin 200 kişilik bir iş gücünün de istihdam ediliyor.
        • Projenin yapım bedeli yaklaşık 450 milyon Euro.
        • Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.
        • Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak.
        • Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; projenin gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek