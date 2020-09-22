Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasından sağlık çalışanlara yönelik şiddete tepki

AA

Toy, yazılı açıklamasında, devam eden Kovid-19 salgını sürecinde günlerce çocukları ve sevdiklerinden ayrı kalan, hastalarını ecelin pençesinden kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınadığını ve lanetlediğini belirterek, herkesi sağlık emekçilerine saygıya davet etti.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıyı görmek isteyen hasta yakınları ile sağlık personeli arasında çıkan tartışmaya da değinen Toy, "Silahlı kavgada yaralanan bir hastayı yaşatmak için ter döken, emek veren sağlık çalışanlarını, o insanın ölümünün sebebi olarak görmek ve cezalandırmak hangi insanlığa ve mantığa sığar." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Toy, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları ve sağlık alanındaki STK'ler olarak bu tür olayları kınamaktan yorulduk. Ciğerimiz yanıyor. Yıllarca insanlığa şifa vermek için eğitim gören insanlar, kendini bilmez biri tarafından ya öldürülüyor, ya da mesleğinden soğutuluyor ve mesleklerini yapamaz duruma getiriyorlar. Artık buna nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun. Kanuni düzenlemeler yapılsın. Bizim bu şiddeti kaldıracak gücümüz ve sabrımız kalmadı. Yetkililer bu vandalları ön kapıdan alıp, arka kapıdan göndermesinler. Kanuni düzenlemeler gerektiği gibi yapılıp bunlar en ağır şekilde cezalandırılsın."

Toy ayrıca, hastanelerde görev yapan polis sayısının da artırılması talebinde bulundu.