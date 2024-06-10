II-SINAVA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelin Genel Müdürlükte veya diğer kurumlarda, sınavına girilecek kadro/pozisyonun alt görevlerinde çalışmış olmak,

c) Görevde Yükselme Sınavı için ilan edilen kadro/pozisyonlarına atanabilmek için diğer şartlarla beraber en az altı aylık süreyle Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

III-SINAVA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Görevde Yükselme Sınavına katılmak isteyenlerin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8’inci maddelerinde düzenlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Merkez teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

b) Merkez teşkilatında teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog, programcı ve istatistikçi pozisyonlarının birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.

c) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi hariç müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

d) Merkez ve taşra teşkilatında personel birimi müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl görev yapmış bulunmak veya şef (idari) pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

e) Merkez ve taşra teşkilatında uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (idari) pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

f) Merkez ve taşra teşkilatında şef (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi işlem şeflikleri için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; bu şefliklerin dışında kalan şef (idari) pozisyonları için en az yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni pozisyonlarının birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

g) Taşra teşkilatında müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

h) Taşra teşkilatında teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

i) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

j) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

k) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

l) Merkez ve taşra teşkilatında memur pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi göz önüne alınacaktır.