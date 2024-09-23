Türkşeker 1350 geçici işçi alımı için başvurular başladı! Türkşeker hangi pozisyonlarda alım yapacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 geçici işçi alımı yapıyor. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Farklı pozisyonlarda görevlendirilecek adayların ilkokul ile lise ve dengi mezuniyetleri olması gerekiyor.İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) 1350 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruların bugün başladığı iş ilanında; tır şoförü, elektrik teknisyeni ve kimya teknisyeni gibi birçok alanda istihdam gerçekleştirilecek. Başvurular, İŞKUR'un il ve şube müdürlüklerine yapılacak. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI
Türkiye Şeker Fabrikaları, kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 Geçici İşçi alımı yapılacak.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 23-27 Eylül 2024 tarihinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Fabrikalara; 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.