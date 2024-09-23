Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) 1350 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruların bugün başladığı iş ilanında; tır şoförü, elektrik teknisyeni ve kimya teknisyeni gibi birçok alanda istihdam gerçekleştirilecek. Başvurular, İŞKUR'un il ve şube müdürlüklerine yapılacak. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...