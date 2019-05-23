Türkiye sema etti

"850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi"

Müzik kariyerine birleştirici, hatırlatıcı ve uyandırıcı nitelikteki özgün ilahisi ‘Ne Olursan Ol Yine Gel’ ile devam eden Sekine; savaşların, ayrımcılığın ve kaosların var olduğu şu günlerde herkese birlik olma çağrısı yapıyor.

Din, dil ve ırk ayrımı olmadan dünyadaki herkesin aynı gök kubbe altında ve aynı bütünün parçaları olduğunu ifade eden Sekine, Ne Olursan Ol Yine Gel isimli ilahisini de bu hislerle seslendirdi.

Hz. Mevlana’nın ünlü sözüne kendi yorumunu katan genç müzisyen ilham kaynağının ise ‘anneliğinden aldığı ulvi duygular’ olduğunu söyledi.

KLİPTE GÖNÜLLER SEMA ETTİ

Farklı tarzı, ilahilere kattığı özgün yorumuyla adından söz ettiren Sekine doğallığa önem verdiği için cast kullanmadığı son klibinde her yaştan, her kesimden gönüllülerin seması eşliğinde ilahisini seslendiriyor.