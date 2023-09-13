Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Basketbol STBL Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk 3 haftanın maç programı belli oldu - Basketbol Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk 3 haftanın maç programı belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada ilk 3 haftanın programı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şöyle:

        1. Hafta

        29 Eylül Cuma:

        19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

        30 Eylül Cumartesi:

        13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

        15.30 TOFAŞ-Samsunspor (TOFAŞ)

        18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

        20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)

        REKLAM

        1 Ekim Pazar:

        13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

        15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

        18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

        2. Hafta

        6 Ekim Cuma:

        19.00 Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Salonu henüz belli değil)

        7 Ekim Cumartesi:

        13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

        15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

        18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

        8 Ekim Pazar:

        13.00 Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

        15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Salonu henüz belli değil)

        18.00 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

        9 Ekim Pazartesi:

        20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk)

        3. Hafta

        13 Ekim Cuma:

        19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

        REKLAM

        14 Ekim Cumartesi:

        13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

        15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

        18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş (TOFAŞ)

        20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

        15 Ekim Pazar:

        13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)

        15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (ENKA)

        18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek