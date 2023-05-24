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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli oluyor. Türkiye Sigorta'nın 2022 ve 2023 ilk çeyrek bilançolarını yorumlayan Benli, hangi bilanço kaleminin kendilerini umutlandırdığını hangisinin beklentilerin altında kaldığını açıklıyor.

Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerine değinen Benli, önümüzdeki dönem şirketin kar rakamlarını olumlu veya olumsuz etkileyecek alanları sıralıyor. Şirketin piyasa değeri ve rasyolarının ele alındığı programda Türkiye Sigorta için önümüzdeki dönem büyümeyi sağlayacak alanlar aktarılıyor. Programda ayrıca depremin sigorta sektörüne etkisi de masaya yatırılıyor.