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        Haberler Spor Basketbol Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi - Basketbol Haberleri

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 34 hafta süren normal sezon sona ererken Semt77 Yalovaspor, şampiyon olarak bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:07
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        Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'nde!
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon, 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.

        Semt77 Yalovaspor'un şampiyon olduğu ligde Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise küme düştü.

        Ligin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

        Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 88-92

        OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 99-84

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-69

        Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 85-94

        Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor: 85-84

        Finalspor-Gaziantep Basketbol: 89-73

        Kapaklıspor-Sigortam.net: 74-85

        Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 72-82

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        Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi: 79-67

        PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

        Ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından Sigortam.net, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol, Final Spor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Çayırova Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ve Alagöz Holding Iğdır Basketbol play-off oynamaya hak kazandı.

        26 Nisan Cuma günü başlayacak play-off mücadelesinin eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

        Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol

        Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

        Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi

        Final Spor-Fenerbahçe Koleji Novotel

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