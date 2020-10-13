A Milli Futbol Takımı, yarın Sırbistan ile mücadele edecek. Karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)