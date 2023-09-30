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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat elemeleri Filenin Efeleri voleybol maçı bugün mü yarın mı? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk maçında Sırbistan ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-1 ile geçti. Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi ise Slovenya. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:30
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        Haydi Filenin Efeleri! A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için vizeyi almasının ardından gözler A Milli Erkek Voleybol Takımımıza çevrildi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, gruptaki ilk maçınca Sırbistan'ı 3-1 ile geçmeyi bildi. Filenin Efeleri ikinci maçta ise Slovenya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

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        TÜRKİYE - SLOVENYA ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye - Slovenya mücadelesi saat 04.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Olimpiyat elemeleri 8 Ekim'de sona erecek.

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        MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

        1 Ekim Pazar:

        04.00 Türkiye-Slovenya

        3 Ekim Salı:

        10.00 Türkiye-ABD

        4 Ekim Çarşamba:

        13.30 Türkiye-Japonya

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        6 Ekim Cuma:

        04.00 Türkiye-Finlandiya

        7 Ekim Cumartesi:

        04.00 Türkiye-Mısır

        8 Ekim Pazar:

        07.00 Türkiye-Tunus

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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