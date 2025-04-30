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        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE SON DEPREMLER TAKİP EKRANI 30 NİSAN 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Kütahya ve Muğla'da deprem! 30 Nisan 2025AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntıların ardından Marmara ve Ege Bölgesi'nde fay hareketliliği sürüyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Kütahya ve Muğla deprem ile sallandı. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 07:36
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        23 Nisan tarihli 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan’da Kütahya’da peş peşe deprem meydana geldi. İstanbul ve Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Kütahya ve Muğla’da deprem oldu. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi...

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        30 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Kütahya'da peşe peşe yaşanan 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

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        MUĞLA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 06:39'da Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, 9.98 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD'ın verilerine göre, saat 06.04'te Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, 11.83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-04-30 06:45:19 39.23889 28.97472 10.13 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-30 06:39:29 36.53444 28.12361 9.98 ML 3.8 Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)

        2025-04-30 06:04:44 39.21778 28.98028 11.83 ML 3.5 Simav (Kütahya)

        2025-04-30 05:40:44 37.8775 36.57056 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2025-04-30 01:36:50 40.84556 28.31056 9.22 ML 2.5 Marmara Denizi - [23.94 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-04-30 00:38:51 39.52 38.88556 7.88 ML 2.7 Kemah (Erzincan)

        2025-04-30 00:31:24 35.38972 36.97083 20.21 ML 2.7 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.92 km] Altınözü (Hatay)

        2025-04-30 00:13:40 38.02861 37.57583 6.86 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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