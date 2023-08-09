Sosyal medya ve dijital güvenlik konularında önemli araştırmalar yapan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'a göre bu durum ülkemiz için de geçerli. Sosyal medya kullanımı ile ilgili günümüz verilerini paylaşan Eraslan, Türkiye'de her yaşta insanın dijital dünyada oldukça uzun saatler vakit geçirdiğini gözler önüne serdi.

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EN ÇOK INSTAGRAM BAĞIMLISIYIZ

Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 80'i sosyal medyada çok uzun süre ve yoğun şekilde vakit harcıyor. Mevcut oran, 18 yaş üstü gençler için yüzde 95'e kadar çıkıyor. 60 yaş üstü kişilerde de oranlar düşük değil.

DataReportal'ın yayınladığı verilere göre 2023 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 87'si en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Türkiye'de en çok kullanılan platform ise Instagram.