Gaziantep ile Trabzonspor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 40 puanla 15.sırada yer alan Gaziantep, Süper Lig 32. hafta mücadelesinde 71 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor'u konuk ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen mücadeleye az bir süre kala, Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. Bordo Mavililer, Kırmızı Siyahlılar'ı mağlup ederek 2 maçın ardından galibiyet elde etmek istiyor.