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        Haberler Gündem Teyit Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddialara yalanlama

        Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddialara yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:14
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        Türkiye-Suriye angajman iddialarına yanıt
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

        "'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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