AA

Türkiye, Suriyeli çocukların okullaşmasında dünyaya örnek oldu



- Türkiye'de eğitim alan Suriyeli çocukların ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı - Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 684 bin 919 Suriyeli öğrenci eğitime alındı - Suriyeli öğrencilerin ortaokulda okullaşma oranı yüzde 70,13, lisede yüzde 32,55 ve okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranı ise yüzde 63,29 oldu - Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde ise 289 bin 600 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı

Suriyeli çocukların ilkokuldaki okullaşma oranını yüzde 90'a ulaştıran Türkiye, misafir ettiği sığınmacıların eğitime erişiminde dünyaya örnek oldu.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'ten aldığı bilgilere göre, Türkiye'de bulunan 5-17 yaş aralığındaki Suriyeli öğrenci sayısı her yıl artış gösteriyor. Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'de eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu, geçen yıla göre 34 bin 636 öğrenci artışıyla 1 milyon 82 bin 172'ye ulaştı.

Türkiye'de 2014‐2015 yılında 230 bin Suriyeli öğrencinin okullaşması sağlanırken, çeşitli kuruluşların yoğun gayretleriyle Milli Eğitim Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki eğitim çağındaki 348 bin 103'ü erkek, 336 bin 816'sı kız öğrenci olmak üzere Suriyeli öğrencilerden 684 bin 919'u eğitime alındı.

- 27 bin öğrenci yükseköğretimde

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 30,77, ilkokulda yüzde 90, ortaokulda yüzde 70,13, lisede yüzde 32,55 ve okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranı da yüzde 63,29 oldu.

Türkiye'de okul öncesi 34 bin 718 okul öncesi, ilkokul düzeyinde toplam 339 bin 541, ortaokul düzeyinde 223 bin 182, lise düzeyinde de 87 bin 478 Suriyeli öğrenci eğitim alırken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 27 bin 34 Suriyeli öğrencinin de yükseköğretimde kaydı bulunuyor.

- Terörden arındırılan bölgelerde eğitim devam ediyor

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde 289 bin 600 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde, Türkiye'nin katkılarıyla onarılan 593 okulda 194 bin 200 Suriyeli öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde 259 okulda 60 bin 600 öğrenci öğrenim görüyor.

Bunun yanında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise 467 okuldan 364'ünde eğitim öğretim faaliyetleri başlatıldı. Terörden arındırılan bu bölgedeki okullarda 34 bin 800 Suriyeli öğrenci eğitim alıyor.

Her üç bölgede Maarif Vakfı'nın 12 bin 550 personeli görev yapıyor.