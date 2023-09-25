Haberler Gündem Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alıyor 2023! TTK başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alıyor! TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" Sorularını gündeme getirdi. TTK Genel Müdürlüğüne alınacak 2 bin işçinin; 1500 kişisi Zonguldak'a, 400 kişisi Bartın'a, 100 kişide Karabük'e yapılacağı açıklandı. İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru şartları... Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 21:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:48 facebook

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı başvuruları 25 Eylül itibarıyla başladı. TTK 2 bin işçi alımı kapsamında başvurular Alo 170 ve İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabilecek. TTK işçi alımı kura çekimleri 13 Ekim'de Zonguldak'ta, 20 Ekim tarihinde ise Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Peki, "TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Yüz yüze başvurunun yapılmayacağını ifade eden Zonguldak İş-Kur İl Müdürü Okan Şentürk, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne alınacak 2 bin kişinin 1500 kişisi Zonguldak’a, 400 kişisi Bartın’a, 100 kişide Karabük’ün Yenice İlçesine alınacak olup 25 Eylül Pazartesi günü başlıyor.