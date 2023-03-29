TTK 1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumundan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak.