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Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesine 1000 madenci alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından TTK 1000 madenci alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda yapılan madenci alımlarında yaş ve ikamet şartı aranmıştı. İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 madenci alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler...

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  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 yeni madenci alımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TTK 1000 personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?" İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 madenci alımı başvuru tarihleri...
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA 1000 YENİ MADENCİ ALINACAK

    Cumhurbaşkan Erdoğan, madenci alımı bekleyenlere sevindiren haberi verdi. Kamuda ve özel sektörde ocaklarda görev yapan 10 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmasına vurgu yapan Erdoğan “ Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

     
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    TTK 1000 MADENCİ ALIMI NE ZAMAN? 

    T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTK'ya 1000 madenci alınacağını duyurdu.

    ''Bir müjde de madencilerimize! Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 1000 vatandaşımızı iş gücüne katıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda daha fazla yerli üretim, daha fazla istihdam.''

     
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    TTK 1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.

    Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumundan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.

    Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak.

     
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    TTK madenci alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alım için gereken şartlar şu şekildeydi:

    İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

    En az İlkokul mezunu olmak,

    İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

    Askerlikle ilişiği olmamak.

     
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman? 2023 TTK 1000 madenci alımı şartları neler?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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