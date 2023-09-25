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        Haberler Gündem Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak! 2023 TTK işçi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak! TTK işçi başvuruları ne zama?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvuruları ne zaman? TTK işçi alımı başvuru şartları ne? İşte merak edilen soruların detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:52
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        TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan ilana göre kurum bünyesinde çalışmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi...

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        TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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        Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

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        Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Başvuru şartları ise henüz netleşmedi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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